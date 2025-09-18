Filippo Turetta aggredito in carcere da un altro detenuto | sarebbe malvisto per ragioni legate al codice d’onore interno

L’autore del gesto è un uomo di 55 anni, già condannato per omicidio e tentato omicidio, che sin dall’arrivo nella quarta sezione del giovane che uccise a coltellate l’ex fidanzata Giulia Cecchettin aveva contestato la sua presenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Filippo Turetta aggredito in carcere da un altro detenuto: sarebbe malvisto per ragioni legate al «codice d’onore interno»

Prima l'ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con l'aggravante della premeditazione ma l'esclusione - clamorosa - della crudeltà. Oggi l'ergastolo a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi: la sentenza di appello della Corte d’Assise di Milano riconosce l'aggravante della crudeltà ma esclude - anche più clamorosamente - la premeditazione

Giulia Cecchettin, a novembre il processo d’Appello per Filippo Turetta

