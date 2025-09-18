Filippo Turetta aggredito in carcere | colpito con un pugno da un altro detenuto
Filippo Turetta, il 22enne condannato all’ergastolo in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito lo scorso agosto all'interno del carcere di Montorio, a Verona. A renderlo noto è il quotidiano L’Arena, che ha ricostruito l’episodio di violenza avvenuto nella quarta sezione del penitenziario dove Turetta era stato trasferito dopo un primo periodo trascorso in una sezione protetta. L'aggressore sarebbe un 55enne condannato per omicidio. Secondo quanto è emerso dalle testimonianze di chi era presente in carcere, l’aggressione sarebbe stata messa in atto da un altro detenuto, 55enne, con una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
