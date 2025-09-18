Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona per Gino Cecchettin violenza non è risposta non sono felice

Prima l'ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con l'aggravante della premeditazione ma l'esclusione - clamorosa - della crudeltà. Oggi l'ergastolo a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi: la sentenza di appello della Corte d’Assise di Milano riconosce l'aggravante della crudeltà ma esclude - anche più clamorosamente - la premeditazione

