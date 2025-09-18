Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona da un altro detenuto
Filippo Turetta, il giovane condatto all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un detenuto di 55 anni. Lo rivela il quotidiano l'Arena. L'aggressione sarebbe avvenuta nel mese di agosto, nella quarta sezione del carcere, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo nella sezione "protetta". . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Prima l'ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con l'aggravante della premeditazione ma l'esclusione - clamorosa - della crudeltà. Oggi l'ergastolo a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi: la sentenza di appello della Corte d’Assise di Milano riconosce l'aggravante della crudeltà ma esclude - anche più clamorosamente - la premeditazione
