filippo turetta aggredito in carcere a verona da un altro detenuto

Filippo Turetta, il giovane condatto all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un detenuto di 55 anni. Lo rivela il quotidiano l'Arena. L'aggressione sarebbe avvenuta nel mese di agosto, nella quarta sezione del carcere, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo nella sezione "protetta".

