Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona | colpito con un pugno da un altro detenuto condannato per omicidio

Prima l'ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con l'aggravante della premeditazione ma l'esclusione - clamorosa - della crudeltà. Oggi l'ergastolo a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi: la sentenza di appello della Corte d’Assise di Milano riconosce l'aggravante della crudeltà ma esclude - anche più clamorosamente - la premeditazione

filippo turetta aggredito carcereFilippo Turetta aggredito in carcere, colpito con un pugno da un detenuto 55enne accusato di omicidio: «Non era d'accordo che lui fosse lì» - Filippo Turetta aggredito nel carcere di Verona dove sta scontando la pena dell'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin. Come scrive msn.com

filippo turetta aggredito carcereFemminicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona: “Preso a pugni da un detenuto” - Filippo Turetta è stato aggredito da un detenuto dopo essere stato per un periodo nella sezione protetta del carcere di Verona ... Si legge su fanpage.it

