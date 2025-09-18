Turetta è in carcere con una condanna all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin, il responsabile dell'aggressione avrebbe espresso alcuni giorni prima disappunto per la presenza di Turetta tra i detenuti della sua sezione Filippo Turetta sarebbe stato aggredito nel car. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Filippo Turetta "aggredito a pugni in carcere da un detenuto 55enne dopo il trasferimento dalla sezione protetta, non lo voleva nell'aerea comune" - VIDEO