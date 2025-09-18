Filippo Turetta aggredito a pugni in carcere da un detenuto 55enne dopo il trasferimento dalla sezione protetta non lo voleva nell' aerea comune - VIDEO
Turetta è in carcere con una condanna all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin, il responsabile dell'aggressione avrebbe espresso alcuni giorni prima disappunto per la presenza di Turetta tra i detenuti della sua sezione Filippo Turetta sarebbe stato aggredito nel car. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Prima l'ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con l'aggravante della premeditazione ma l'esclusione - clamorosa - della crudeltà. Oggi l'ergastolo a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi: la sentenza di appello della Corte d’Assise di Milano riconosce l'aggravante della crudeltà ma esclude - anche più clamorosamente - la premeditazione
Omicidio Cecchettin, c’è la data del processo d’appello per Filippo Turetta: si parte il 14 novembre
Giulia Cecchettin, a novembre il processo d’Appello per Filippo Turetta
