Fiat presenta nuova 500 Hybrid Torino un omaggio alla sua città natale

TORINO (ITALPRESS) – FIAT apre un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione ufficiale della 500 Hybrid Torino, una serie speciale creata per celebrare il forte legame del marchio con la città e il tanto atteso ritorno della produzione nello storico stabilimento Mirafiori. La 500 Torino rappresenta un simbolo sociale e industriale che segna un passo avanti nella rivitalizzazione dello stabilimento, grazie al ritorno di uno dei modelli più amati di Fiat che ha definito il patrimonio culturale italiano. “Mirafiori non è solo una fabbrica, è il cuore di FIAT e oggi la leggendaria 500 torna finalmente a casa, a Torino, con un’edizione speciale, la 500 Hybrid Torino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it