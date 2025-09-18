Fiat al Salone dell’Auto debutto per la nuova 500 Hybrid Torino

Webmagazine24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Fara’ il suo debutto il ufficiale al Salone dell'Auto di Torino, in programma dal 26 al 28 settembre, la Fiat 500 Hybrid Torino, un’edizione speciale prodotta nello storico stabilimento torinese di Mirafiori che celebra il ritorno della 500 nella sua città natale. Gli esterni della vettura sfoggiano due brillanti colori, Yellow Gold e . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiat - salone

fiat salone dell8217auto debuttoFiat, al Salone dell'Auto debutto per la nuova 500 Hybrid Torino - edizione speciale prodotta a Mirafiori che celebra il ritorno del modello nella sua città natale ... Come scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Fiat Salone Dell8217auto Debutto