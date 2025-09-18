Fiamme nella notte a Modugno | a fuoco auto parcheggiata in strada una persona intossicata

Intervento dei vigili del fuoco, questa notte a Modugno, per un'auto in fiamme. L'allarme è scattato intorno alle 2.30, quando è giunta segnalazione di una vettura, una Fiat 500, a fuoco, per cause al momento ignote. La squadra intervenuta ha lavorato fino alle 4 per mettere in sicurezza i luoghi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: fiamme - notte

Una notte di fuoco a Marinella: le fiamme sono divampate nell’ex area espositiva abbandonata

Va a fuoco il deposito di legna: fiamme e paura nella notte

Sabato notte di fuoco e fiamme a Napoli

Fiamme nella notte in via Pietra Ligure, distrutti tre veicoli e uno scooter https://genovaquotidiana.com/2025/09/18/fiamme-nella-notte-in-via-pietra-ligure-distrutti-tre-veicoli-e-uno-scooter/… - X Vai su X

+++ APPARTAMENTO IN FIAMME NELLA NOTTE +++ Paura questa notte ad Ascea per un incendio in un appartamento. Intorno alle ore 3:30 a Velia di Ascea Marina un incendio è divampato al Parco Venere. Le fiamme si sono in poco tempo propagate all’i - facebook.com Vai su Facebook

Fiamme nella notte a Modugno: a fuoco auto parcheggiata in strada, una persona intossicata; Modugno: rubano un’auto, in fiamme quella vicina; Modugno, nella notte rubano un'auto e incendiano quella accanto VIDEO.

Notte di paura a Modugno: auto rubata e incendio di una Fiat 500 - MODUGNO – Momenti di paura nella notte a Modugno, dove un’auto è stata rubata e un’altra, dello stesso modello e colore, una Fiat 500 bianca, è stata data alle fiamme. Riporta giornaledipuglia.com

Notte di fuoco nel Barese, auto in fiamme: doppio intervento dei Vigili del Fuoco a Casamassima e Modugno – FOTO - Il primo, attorno a mezzanotte, quando nel comune di Casamassima è scattato l’allarme per un’azienda in fiamme. Come scrive msn.com