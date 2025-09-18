Fiamme in una villetta intervento dei Vigili del Fuoco | il rogo divampato dalla cucina

Forlitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiamme giovedì mattina in una villetta in via De Nicola, a Forlì. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 10,30, attivando una squadra dei Vigili del Fuoco della sede di viale Roma ed una del distaccamento di Rocca San Casciano. Al momento del rogo non vi era nessuno in casa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

