Fiamme in una villetta intervento dei Vigili del Fuoco | il rogo divampato dalla cucina

Fiamme giovedì mattina in una villetta in via De Nicola, a Forlì. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 10,30, attivando una squadra dei Vigili del Fuoco della sede di viale Roma ed una del distaccamento di Rocca San Casciano. Al momento del rogo non vi era nessuno in casa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Fiamme in una villetta a Gemona: 38enne perde i sensi intossicato dal fumo, vicino gli salva la vita - GEMONA (UD) – Attimi di paura nella serata di mercoledì 17 settembre, poco prima delle 21, quando un principio di incendio si è sviluppato nello scantinato di una villetta in via San Biagio.
