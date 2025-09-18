Fials serve svolta per il ‘Ruggi’ il segretario Lopopolo | Dignità per i lavoratori

Tempo di lettura: 3 minuti La Fials Salerno, guidata dal segretario generale Carlo Lopopolo, ha ribadito con forza la necessità di un cambio di passo nelle politiche gestionali e organizzative dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Al centro della riflessione, non un semplice confronto formale, ma l’avvio di una fase nuova, fondata sul dialogo leale e costruttivo e sulla dignità dei lavoratori. “Il Ruggi non è soltanto un presidio sanitario – ha dichiarato Lopopolo – ma il cuore pulsante della sanità salernitana, un punto di riferimento regionale, un luogo di formazione e ricerca, e soprattutto una comunità viva fatta di migliaia di professionisti che ogni giorno, con sacrificio, garantiscono cure ai cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

