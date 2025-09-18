Festival Economia civile tra gli ospiti Basu e Lapecorella

Firenze, 18 settembre 2025 - Kaushik Basu e Fabrizia Lapecorella ospiti al Festival nazionale dell'Economia civile 2025 in programma dal 2 al 5 ottobre a Firenze. Lapecorella, economista e dirigente con una lunga esperienza nelle politiche fiscali internazionali, oggi è vice segretario generale dell'Ocse: interverrà al Festival il 3 ottobre, si spiega, "sul ruolo dell'economia civile e di come le pratiche imprenditoriali virtuose, la responsabilità sociale e la trasparenza, possano svilupparsi coerentemente con i mercati, siano essi globali o locali, purché aperti, competitivi e leali e sostenere il processo democratico anche in questo ambito". 🔗 Leggi su Lanazione.it

