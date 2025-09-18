Festival del Paesaggio dibattiti e visite per riscoprire l’Adda

Ilgiorno.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il paesaggio e le sue trasformazioni, il connubio complesso fra natura e attività antropiche, gli itinerari di pregio fra i paesaggi sull’Adda, i cambiamenti nei secoli, le prospettive future: dal 10 al 13 ottobre prossimi il primo "Festival del Paesaggio" del Parco Adda Nord. Il programma è stato definitivamente approvato nei giorni scorsi, e a Villa Gina sono pronti ad approdare, per una serie di incontri a tema e di momenti di dibattito, docenti universitari, politici e studiosi, storici, esperti e naturalisti. Fra un convegno e l’altro, visite guidate nei luoghi perla del bacino, letture e mostre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

festival del paesaggio dibattiti e visite per riscoprire l8217adda

© Ilgiorno.it - “Festival del Paesaggio“ dibattiti e visite per (ri)scoprire l’Adda

In questa notizia si parla di: festival - paesaggio

Il paesaggio, l’arte, lo sviluppo e il senso della possibilità. Ecco il Crivu Festival

Tra spiritualità e paesaggio: la cultura si fa concerto con l’Appennino Festival

Ad Anacapri torna il Festival del Paesaggio: dal 7 settembre due mesi di eventi tra memoria e ricerca di una nuova identità

Festival del Paesaggio“ dibattiti e visite per (ri)scoprire l’Adda; Sito Istituzionale | partecipa al Festival del verde e del paesaggio; La prima edizione di “Orgosolo Film Festival”.

In due giorni dibattiti, visite e degustazioni - Si avvicina l’appuntamento con AgroFutura Festival, il grande evento dedicato a innovazione, politiche europee, agricoltura 4. Segnala lanazione.it

Un’altra giornata ricca di appuntamenti. Visite e dibattiti - Prosegue oggi a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati Agrofutura, il grande festival dell’agricoltura del futuro. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Paesaggio Dibattiti Visite