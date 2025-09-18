Festeggiamenti in onore della Madonna delle Vigne e di San Giovanni XXIII Papa a San Vito Chietino
Domenica 21 settembre, a San Vito Chietino, in contrada Sciutico, c'è la festa in onore della Madonna delle Vigne e di San Giovanni XXIII Papa. La giornata inizierà alle ore 9.30, con la Santa Messa nella chiesa Madonna delle Vigne e proseguirà alle 16.30 con il giro della banda Città di Silvi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
