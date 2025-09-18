Feste mariane vigilessa aggredita a Pentimele | la solidarietà dell' Ana Ugl

L’Associazione nazionale ambulanti Ugl Calabria esprime la propria solidarietà alla vigilessa aggredita e a tutto il corpo di polizia municipale di Reggio Calabria in seguito al grave episodio avvenuto durante la festa mariana."Come associazione che rappresenta oltre il 90% degli operatori. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

