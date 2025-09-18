La dea bendata torna a colpire in Italia, regalando emozioni e cifre da capogiro a chi ha tentato la fortuna con una schedina. Le estrazioni del SuperEnalotto continuano a riservare sorprese, distribuendo premi importanti anche in assenza del jackpot milionario. L’appuntamento di questa sera ha infatti regalato gioia e speranza a più di un giocatore, dimostrando ancora una volta come una semplice giocata possa trasformarsi in un evento indimenticabile. La vincita in Puglia e in Calabria. Il colpo più importante dell’estrazione di giovedì 18 settembre 2028 è stato centrato in Puglia, nel cuore del Salento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Festa grossa in Italia, centrato il SuperEnalotto: cifra da capogiro! Ecco dove