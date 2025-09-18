Festa dle Masche a Carignano
Torna a Carignano (To) il mito delle Streghe Piemontesi. Sabato 20 settembre una notte dedicata alla rievocazione, al teatro, alla musica e al buon cibo.Percorso enogastronomico, spettacoli, animazione, intrattenimento per i più piccoli, tutto a Carignano nel centro storico cittadino a partire. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Tremate tremate le streghe son tornate... Festa dle Masche a Carignano (To) Sabato sera nel centro cittadino, ingresso da Piazza Liberazione. Info e iscrizioni al percorso enogastronomico tramite Whatsapp al 3501377210 Ingresso al percorso libero e Corte - facebook.com Vai su Facebook
