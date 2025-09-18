festa di san pio da pietrelcina nella cattedrale di arezzo

Arezzo, 18 settembre 2025 – Il 23 settembre la Chiesa Cattolica ricorda la figura di San Pio da Pietrelcina, semplicemente Padre Pio, il cui nome “secolare” era Francesco Forgione, nato a Pietrelcina (Benevento) il 25 maggio 1887 e morto a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968. In questa data, e nei giorni precedenti con la veglia e la novena, la città di Pietrelcina ospita manifestazioni e celebrazioni in onore del Santo, tra cui processioni e concerti. Anche ad Arezzo, in occasione della festa di San Pio, in C attedrale si terranno due appuntamenti promossi da don Alvaro Bardelli e coordinati dai gruppi di preghiera Padre Pio della nostra città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

