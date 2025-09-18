Festa delle castagne a Valle l' edizione numero 44

Udinetoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l’attesa Festa delle castagne e del miele di castagno a Valle di Soffumbergo, borgo in comune di Faedis soprannominato “balcone del Friuli” per la sua vista mozzafiato. Un evento che quest'anno promette di regalare emozioni uniche, con due novità: i voli panoramici in elicottero e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festa - castagne

Festa delle castagne, a Valle l'edizione numero 44; La Festa “Sapori d’Autunno” a Canistro Superiore – Edizione 2025, ecco le date; Festa della castagna di Fenis: al via la 63ª edizione.

Valle di Soffumbergo, grande attesa per la mitica Festa delle Castagne e del Miele di Castagno - A Valle di Soffumbergo torna la 44ª Festa delle Castagne e del Miele di Castagno, tra voli in mongolfiera, escursioni, musica e sapori d’autunno. Lo riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Castagne Valle Edizione