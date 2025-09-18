Festa dei SS Medici Cosma e Damiano ad Alberobello una quattro giorni all’insegna della spiritualità della tradizione e dello spettacolo

Torna l’atteso appuntamento con la Festa Patronale dei Santi Medici Cosma e Damiano, un momento di intensa spiritualità e partecipazione popolare che, da ben 389 anni, unisce la comunità di Alberobello nel segno della devozione, della memoria e della condivisione.Dal 25 al 28 settembre 2025, la. 🔗 Leggi su Baritoday.it