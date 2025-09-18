Festa dei commercianti Tutto pronto in centro Cambia la viabilità

Dopodomani spazio alla quarta edizione della festa dei commercianti del centro storico. Il programma è ricco: alle 10 con una passeggiata urbana i commercianti racconteranno aneddoti e storie, evidenziando il rapporto tra negozi e comunità. In piazza della Libertà dalle 16 alle 20 spazio ad associazioni sportive ed Anffas e Birroca, simboli di inclusione sociale, con il supporto della Pro loco di Piediripa e di Fisiomed. Il pomeriggio in piazza sarà presentato da Alessandra Pierini e Claudio Ricci. Dalle 17.30 in tutto il centro storico musica anni ‘50, majorette, animazioni, laboratori e spettacoli, e in via Gramsci pesce fritto e birra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

