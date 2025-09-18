Ferrovia ad alta velocità Torino-Lione iniziati gli scavi del tunnel di base del Moncenisio

Nella giornata di ieri, mercoledì 17 settembre 2025, la fresa denominata Viviana ha iniziato a scavare il tunnel di base del Moncenisio, opera cruciale per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Le operazioni sono partite a 600 metri di profondità sotto il comune. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

