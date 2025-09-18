Ferrero premia i dipendenti | bonus fino a 2.580 euro e welfare potenziato
La nuova intesa siglata tra Ferrero e le sigle sindacali conferma l’attenzione del gruppo di Alba verso il personale, introducendo un premio di risultato che potrà toccare i 2.580 euro lordi e aprendo la strada a ulteriori opportunità di welfare mirato. Premio di risultato: struttura e tempistiche L’accordo sottoscritto dai rappresentanti di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
