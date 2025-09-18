Fermato a Como senza patente e con un' auto con 15 fermi amministrativi 29enne nei guai

Notizie.virgilio.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 29enne è stato sanzionato a Como per guida senza patente e altre gravi violazioni durante un controllo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

fermato a como senza patente e con un auto con 15 fermi amministrativi 29enne nei guai

© Notizie.virgilio.it - Fermato a Como senza patente e con un'auto con 15 fermi amministrativi, 29enne nei guai

In questa notizia si parla di: fermato - como

Apre le porte la casa sul Lago di Como, dove il tempo si è davvero fermato

Dilagano gli NCC abusivi: un conducente fermato a Como senza licenza e con troppi passeggeri a bordo

Forte odore di hashish sul treno Rho-Como: 23enne fermato dalla polfer

Senza patente e con auto irregolare: fermato a Como 29enne dalla Polizia di Stato; Como, guida senza patente un'auto con 15 fermi amministrativi: 29enne nei guai; Spaccia a domicilio in moto (senza patente). Arrestato 21enne marocchino.

fermato como senza patenteSenza patente e con auto irregolare: fermato a Como 29enne dalla Polizia di Stato - Il giovane, già con precedenti per truffa e spaccio, circolava su un mezzo con assicurazione e revisione scadute e 15 fermi amministrativi ... Come scrive ciaocomo.it

fermato como senza patenteSpaccia a domicilio in moto (senza patente). Arrestato 21enne marocchino - Spacciava a domicilio, spostandosi in moto tra Erbese e Triangolo Lariano per raggiungere i clienti, peraltro senza avere la patente. Si legge su espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: Fermato Como Senza Patente