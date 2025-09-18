Fermato a bordo di uno scooter appena rubato al Forum arrestato un uomo
Se ne andava in giro su uno scooter “sparito” poco prima dal parcheggio di un centro commerciale ma alla fine, grazie a una telefonata arrivata al 112, lui è stato ammanettato e il mezzo recuperato. I carabinieri della stazione di Villagrazia hanno arrestato nei giorni scorsi un uomo di 32 anni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: fermato - bordo
Dilagano gli NCC abusivi: un conducente fermato a Como senza licenza e con troppi passeggeri a bordo
Fermato al casello dell’A14, tradito dal nervosismo: a bordo 370 grammi di droga
Ubriaco alla guida tenta la fuga: 28enne fermato dai carabinieri ad Albese con Cassano. A bordo anche droga
Torino: fugge a bordo di un’auto rubata, fermato dalla Polizia di Stato https://www.ilmetropolitano.it/2025/03/04/torino-fugge-a-bordo-di-unauto-rubata-fermato-dalla-polizia/ #ilmetropolitano - facebook.com Vai su Facebook
#Venezia82 i carabinieri hanno fermato al Lido di Venezia la lancia con a bordo #Laika e #AnnaFoglietta , che presentavano la nuova opera #WeAreComing a sostegno della #GlobalSumudFlotilla e #Gaza - X Vai su X
Fermato a bordo di uno scooter appena rubato al Forum, arrestato un uomo; Sorpreso dagli agenti lungo la circonvallazione mentre spingeva uno scooter appena rubato: arrestato; Lo spacciatore che viaggiava in scooter con più di 2 kg di droga.
Due studenti di 16 anni sono stati fermati su uno scooter appena rubato a Roma - In via Cesare Lumbroso, nel quartiere Monte Mario, due studenti romani sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Monte Mario mentre viaggiavano a bordo di uno scooter Honda SH 150. Da romatoday.it
A bordo di uno scooter rubato e “mascherato” con un’altra targa: denunciato dai Carabinieri - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Scrive lasicilia.it