Fermato a bordo di uno scooter appena rubato al Forum arrestato un uomo

Palermotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se ne andava in giro su uno scooter “sparito” poco prima dal parcheggio di un centro commerciale ma alla fine, grazie a una telefonata arrivata al 112, lui è stato ammanettato e il mezzo recuperato. I carabinieri della stazione di Villagrazia hanno arrestato nei giorni scorsi un uomo di 32 anni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: fermato - bordo

