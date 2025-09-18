Fermare il genocidio a Gaza si mobilitano anche gli aretini | sciopero e pullman per la manifestazione

Arezzonotizie.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 “Fermare il genocidio a Gaza”: la Cgil, alla luce degli ultimi eventi in corso nella Striscia, ha indetto a livello nazionale una giornata di mobilitazione, venerdì 19 settembre, con modalità che possono variare da regione a regione. In Toscana è in programma uno sciopero generale per l’intero. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fermare - genocidio

Albanese: “Commossa da sostegno, insieme possiamo fermare il genocidio”

"Fermare il genocidio in Palestina", la Cgil di Agrigento avvia una raccolta di fondi

“Adesso basta!”: la sindaca Carnevali e la Giunta aderiscono all’appello per fermare il genocidio a Gaza

Aprono le scuole e gli studenti si mobilitano contro la guerra a Gaza; Da tutta la Calabria all'Unical: studenti e attivisti si mobilitano per la Global Sumud Flotilla e per Gaza; Il Coordinamento Piemontese per la Palestina per fermare la complicità con il regime israeliano.

Israele, i sindacati si mobilitano dopo gli attacchi su Gaza City. Landini (Cgil): "In piazza venerdì 19 settembre per fermare il massacro" - Il segretario generale della Cgil in conferenza stampa: "Il massacro, la deportazione del popopolo palestinese va fermato, la logica della guerra e ... Come scrive affaritaliani.it

fermare genocidio gaza mobilitanoLe ong ai leader mondiali: «Fermare il massacro a Gaza» - L'appello lanciato da oltre 20 organizzazioni umanitarie al lavoro nella Striscia, tra cui Oxfam, alla vigilia dell'assemblea Onu. Da romasette.it

Cerca Video su questo argomento: Fermare Genocidio Gaza Mobilitano