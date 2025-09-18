Fere è il giorno della presidente a Terni Claudia Rizzo nel quartier generale rossoverde
E’ il giorno della presidente. Oggi in mattinata Claudia Rizzo sarà nella sede di via della Bardesca per conoscere i dipendenti e i collaboratori. Visiterà ovviamente il " Liberati " dove incontrerà la squadra con cui dovrebbe poi recarsi a pranzo. La giovane numero uno della società rossoverde sarà accompagnata dall’amministratore unico Tiziana Pucci che nei giorni scorsi è già stata presente in sede e allo stadio. Con loro ci saranno il direttore generale Giuseppe Mangiarano e il direttore sportivo Carlo Mammarella (entrambi confermati come da previsioni), oltre ovviamente a Massimo Ferrero che nella nuova compagine societaria avrà un ruolo sicuramente operativo e dinamico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Giorno Memoria, presidente Consiglio Marche a mostra evento - In occasione del Giorno della Memoria il presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha presenziato all'inaugurazione della mostra dedicata alla Shoah, agli internati italiani in Germania e ai ... Lo riporta ansa.it