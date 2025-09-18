Fenix i militanti di Gioventù nazionale bocciano i cattivi maestri | L’odio di sinistra può uccidere il caso Kirk insegna

L’omicidio di Charlie Kirk ha scosso la comunità conservatrice internazionale, soprattutto quella giovanile. Perché l’obiettivo del fondatore di Turning point era proprio quello di coinvolgere la “Generazione Z” nelle elezioni americane E così, dopo la sua scomparsa, è tornato alla luce il tema dell’odio politico. Per questo motivo abbiamo intervistato tre ragazzi e tre ragazze a “Fenix”, l’evento organizzato da Gioventù nazionale a Roma. Tutti loro condividono lo sgomento per la morte del attivista conservatore statunitense, che in pochi anni aveva conquistato la fiducia di Donald Trump e della compagine repubblicana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

