Femminicidio Giulia Cecchettin Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona | Preso a pugni da un detenuto
Filippo Turetta è stato aggredito da un detenuto dopo essere stato per un periodo nella sezione protetta del carcere di Verona. Il giovane, condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, è stato trasferito nella quarta sezione del penitenziario di Montorio. Secondo quanto riferisce il legale a Fanpage.it, l'aggressione si sarebbe verificata ad agosto ma la notizia è emersa soltanto ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Prima l'ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con l'aggravante della premeditazione ma l'esclusione - clamorosa - della crudeltà. Oggi l'ergastolo a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi: la sentenza di appello della Corte d’Assise di Milano riconosce l'aggravante della crudeltà ma esclude - anche più clamorosamente - la premeditazione
Femminicidio Giulia Tramontano, perché è caduta l’aggravante della premeditazione per Impagnatiello: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”
Femminicidio Giulia Tramontano, la mamma: “Scusa, non posso difenderti da ingiustizia subita”
La cognata di Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano, è stata condannata dal Tribunale civile di Milano a risarcire ai familiari della vittima la somma di 25mila euro, tra danni e spese legali.
