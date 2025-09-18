Femminicidio Giulia Cecchettin Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona | Preso a pugni da un detenuto

Filippo Turetta è stato aggredito da un detenuto dopo essere stato per un periodo nella sezione protetta del carcere di Verona. Il giovane, condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, è stato trasferito nella quarta sezione del penitenziario di Montorio. Secondo quanto riferisce il legale a Fanpage.it, l'aggressione si sarebbe verificata ad agosto ma la notizia è emersa soltanto ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it