Via libera dal Rina Check alla variante di progetto del nuovo ospedale Felettino, relativa alle parti esterne, tra cui i parcheggi, con circa 900 stalli complessivi, le aree verdi, i percorsi pedonali, l’illuminazione e la viabilità di accesso al Pronto soccorso, all’ingresso principale e alla dialisi. Intanto, proseguono i lavori del corpo centrale dell’opera: concluse tutte le verifiche tecniche di legge, il player Sacaim, individuato dalla Guerrato attraverso la Felettino Hospital Service, è entrato in cantiere per procedere con la seconda fase dell’intervento e avviare la costruzione vera e propria dell’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Felettino, ultimo ok del Rina Check. Il player Sacaim entra in cantiere