Felettino ultimo ok del Rina Check Il player Sacaim entra in cantiere
Via libera dal Rina Check alla variante di progetto del nuovo ospedale Felettino, relativa alle parti esterne, tra cui i parcheggi, con circa 900 stalli complessivi, le aree verdi, i percorsi pedonali, l’illuminazione e la viabilità di accesso al Pronto soccorso, all’ingresso principale e alla dialisi. Intanto, proseguono i lavori del corpo centrale dell’opera: concluse tutte le verifiche tecniche di legge, il player Sacaim, individuato dalla Guerrato attraverso la Felettino Hospital Service, è entrato in cantiere per procedere con la seconda fase dell’intervento e avviare la costruzione vera e propria dell’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
