Felettino ultimo ok del Rina Check Il player Sacaim entra in cantiere

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera dal Rina Check alla variante di progetto del nuovo ospedale Felettino, relativa alle parti esterne, tra cui i parcheggi, con circa 900 stalli complessivi, le aree verdi, i percorsi pedonali, l’illuminazione e la viabilità di accesso al Pronto soccorso, all’ingresso principale e alla dialisi. Intanto, proseguono i lavori del corpo centrale dell’opera: concluse tutte le verifiche tecniche di legge, il player Sacaim, individuato dalla Guerrato attraverso la Felettino Hospital Service, è entrato in cantiere per procedere con la seconda fase dell’intervento e avviare la costruzione vera e propria dell’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

felettino ultimo ok del rina check il player sacaim entra in cantiere

© Lanazione.it - Felettino, ultimo ok del Rina Check. Il player Sacaim entra in cantiere

In questa notizia si parla di: felettino - ultimo

Ospedale Felettino, ok al progetto. Cantiere aperto entro le festività; Ok a variante su parti esterne nuovo ospedale, Medusei: “Altra bella notizia per gli spezzini, dopo oltre trent’anni si procede alla realizzazione dell’opera più importante per la provincia”; Nuovo ospedale, Guerrato stima l’ok al progetto esecutivo per metà settembre e l’inizio dei lavori entro ottobre.

felettino ultimo ok rinaOspedale Felettino, arriva l'ultimo via libera: può partire la costruzione - Mancavo l'ultimo tassello per dare il via libera al progetto del nuovo ospedale Felettino della Spezia, arrivato proprio oggi dal Rina Check. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Felettino Ultimo Ok Rina