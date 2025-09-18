Fefé De Giorgi | Mondiali equilibrati | non bisogna guardare il nome dell’avversario Che reazione
L’Italia ha sconfitto l’Ucraina per 3-0 in uno scontro da dentro o fuori e si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. La nostra Nazionale ha riscattato il passo falso di due giorni fa contro il Belgio e ha chiuso la Pool F al secondo posto dietro ai Red Dragons, meritandosi così l’ottavo di finale contro l’Argentina (in programma domenica 21 settembre, ore 09.30), capace di battere la Francia al tie-break e di eliminare i Campioni Olimpici di Parigi 2024. Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “ Avevamo bisogno di una vittoria e con una pressione di questo tipo, noi ci siamo arrivati con una gara di anticipo rispetto alle altre squadre, ma credo che possiamo ritenerci soddisfatti perché si è trattato di un test importante anche dal punto di vista mentale; siamo contenti sia per il passaggio del turno sia per la prestazione, ma anche per la reazione dei ragazzi”. 🔗 Leggi su Oasport.it
