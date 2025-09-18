Fedez-Sinner frase shock sul tennista e Procura contro il rapper | è istigazione all’odio razziale

Critiche, polemiche e Procura. Dopo la bufera via social, arriva anche l’esposto. Nell’occhio del ciclone, la frase di Fedez che in un suo testo musicale accosta Jannik Sinner ad Adolf Hitler per il suo accento. Ora, però, ad esprimere il proprio parere negativo sul pezzo, è anche il consigliere comunale di Bolzano Giuseppe Martucci di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fedez-Sinner, “frase shock” sul tennista e Procura contro il rapper: è istigazione all’odio razziale

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler”

Fedez sotto accusa: "Frase shock su Jannik Sinner". E scatta l'esposto in Procura - Il consigliere comunale di Bolzano Giuseppe Martucci (Fratelli d'Italia) denuncia il rapper: "Parole che richiamano il razzismo e non possono essere tollerate".

