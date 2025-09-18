Fedez nei guai per gli insulti nazisti a Sinner | FdI lo denuncia alla Procura | Istigazione all’odio razziale
Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Martucci, ha presentato oggi un esposto in procura a Bolzano contro Fedez per il suo ultimo brano, ritenuto offensivo nei confronti del tennista altoatesino Jannik Sinner, laddove il rapper canta: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Fedez si becca una denuncia per il paragone con Hitler. Nella denuncia, il consigliere Martucci contesta a Fedez la violazione dell’articolo 604-bis del Codice penale che punisce la propaganda e l’istigazione all’odio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Fedez nei guai per gli insulti nazisti a Sinner: FdI lo denuncia alla Procura: Istigazione all'odio razziale.
