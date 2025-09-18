Fedez il Consigliere comunale di Bolzano Martucci presenta esposto contro il rapper per via del suo ultimo brano | Ho sentito il dovere di agire

Presentato un esposto alla Procura di Bolzano contro Fedez, per via delle frasi su Jannik Sinner contenute nel suo ultimo brano. A presentare l’esposto è stato Giuseppe Martucci, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ritenendo il brano del rapper offensivo nei confronti del tennista altoatesino. Fedez, presentato esposto per le frasi su Sinner nel suo ultimo brano. Foto da Virgilio.it Il consigliere comunale di Bolzano Giuseppe Martucci ha presentato un esposto in Procura contro Fedez, per via di alcune frasi ritenute offensive nei confronti del tennista Jannik Sinner. La strofa che ha scatenato polemica, poiché ritenuta offensiva, è la seguente: “L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

