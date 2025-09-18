Fedez i sospetti sui finti sold-out Selvaggia Lucarelli e la piantina scomparsa | I fan vogliono vendere i biglietti ma non possono

Alla vigilia dei concerti di Fedez del 19 e 20 settembre all’Unipol Forum di Assago, sorgono dubbi sulla reale situazione delle vendite. Nonostante gli annunci trionfali del rapper, che già a febbraio parlava di «sold out in poche ore» per la prima data e di un Forum «praticamente pieno» per la seconda, sulla piattaforma di rivendita ufficiale continuano a comparire biglietti disponibili. A lanciare l’indiscrezione è stata un’inchiesta di Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter Vale Tutto ha ricostruito la vicenda partendo dalla segnalazione di una fan, Angela, che non riesce a rivendere tre biglietti per il concerto del 19 settembre. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: fedez - sospetti

Fedez, il concerto a Forte dei Marmi è un flop? Selvaggia Lucarelli: «Prende in giro Elodie, ma è costretto a vendere biglietti a metà prezzo» - evento del Forum (in programma il 19 settembre), dove Fedez ha fatto il tutto esaurito in poche ore, il rapper di Rozzano è rimasto senza ... Scrive ilmessaggero.it