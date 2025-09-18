Fedez denunciato per razzismo le parole su Sinner finiscono in procura | la mossa del consigliere di Fratelli d’Italia
Giornata complicata per Federcio Lucia, in arte Fedez. Dopo le rivelazioni sulle difficoltà a riempire il Forum di Assago per il concerto del 20 settembre arriva anche un esposto in Procura contro di lui. È il consigliere comunale di Bolzano Giuseppe Martucci, di Fratelli d’Italia, che ha sporto denuncia, accusandolo di istigazione all’odio razziale per una frase contenuta in un suo possibile futuro brano. Nel testo, diffuso pubblicamente con uno scatto improvvisato, il rapper dice, tra le altre cose: «L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». 🔗 Leggi su Open.online
