Fedez contro Sinner la canzone finisce in procura
AGI - Avrà uno strascico giudiziario l'attacco di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, nei confronti del tennista azzurro, numero 2 del mondo, Jannik Sinner, descritto nella canzone del rapper come "un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". Un esposto alla procura di Bolzano è stato presentato dal consigliere comunale Giuseppe Martucci (Fratelli d'Italia) secondo il quale la frase incriminata contenuta nel pezzo configura il reato di propaganda e istigazione all'odio razziale in base all'articolo 604-bis del codice penale. Accuse di razzismo e riferimenti al nazifascismo. 🔗 Leggi su Agi.it
