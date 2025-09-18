Fedez contro Sinner la canzone finisce in procura

Agi.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Avrà uno strascico giudiziario l'attacco di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez,  nei confronti del  tennista azzurro, numero 2 del mondo,  Jannik Sinner, descritto nella canzone del  rapper  come "un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". Un esposto alla procura di Bolzano è stato presentato dal consigliere comunale  Giuseppe Martucci  (Fratelli d'Italia) secondo il quale la frase incriminata contenuta nel pezzo configura il reato di  propaganda  e  istigazione all'odio razziale  in base all'articolo 604-bis del codice penale. Accuse di razzismo e riferimenti al nazifascismo. 🔗 Leggi su Agi.it

fedez contro sinner la canzone finisce in procura

© Agi.it - Fedez contro Sinner, la canzone finisce in procura

In questa notizia si parla di: fedez - sinner

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler”

Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler”

Che squallore le parole di Fedez su Sinner, ma dov’è finita la decenza? Ecco cosa ha scritto

Fedez shock, la nuova canzone fa discutere: da Sinner con l'accento di Hitler ai video rubati a De Martino; Fedez sotto accusa: “Frase shock su Jannik Sinner”. E scatta l’esposto in Procura; Razzismo e odio, esposto di Fratelli d'Italia contro Fedez per la canzone in cui accosta Jannik Sinner a Hitler per l'accento.

fedez contro sinner canzoneFedez contro Jannik Sinner: la nuova canzone scatena polemiche - Fedez contro Jannik Sinner in una nuova canzone: «Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». Si legge su mam-e.it

fedez contro sinner canzone"Razzismo e odio", esposto di Fratelli d'Italia contro Fedez per la canzone in cui accosta Jannik Sinner a Hitler per l'accento - E' stato presentato un esposto alla Procura contro Fedez per la vicenda legata alla nuova canzone che mette nel mirino Jannik Sinner. Segnala ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Fedez Contro Sinner Canzone