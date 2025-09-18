Fedez contro Sinner | Italiano con l' accento di Adolf Hitler E scoppia la bufera il consigliere di Fdi presenta l' esposto in procura

Affaritaliani.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella denuncia, il consigliere Martucci contesta a Fedez la violazione dell’articolo 604-bis del Codice penale. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

fedez contro sinner italiano con l accento di adolf hitler e scoppia la bufera il consigliere di fdi presenta l esposto in procura

© Affaritaliani.it - Fedez contro Sinner: "Italiano con l'accento di Adolf Hitler". E scoppia la bufera, il consigliere di Fdi presenta l'esposto in procura

In questa notizia si parla di: fedez - sinner

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler”

Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler”

Che squallore le parole di Fedez su Sinner, ma dov’è finita la decenza? Ecco cosa ha scritto

Sinner puro sangue italiano con l’accento di Hitler: esposto in procura a Bolzano per il brano di Fedez; Fedez contro Sinner, la canzone finisce in procura; Fedez sotto accusa: “Frase shock su Jannik Sinner”. E scatta l’esposto in Procura.

fedez contro sinner italianoFedez contro Sinner, consigliere Bolzano presenta esposto in procura su brano - Martucci: "Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione" ... Segnala adnkronos.com

fedez contro sinner italianoFedez contro Sinner, la canzone finisce in procura - Avrà uno strascico giudiziario l'attacco di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, nei confronti del tennista azzurro, numero 2 del mondo, Jannik Sinner, descritto nella canzone del rapper come ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Fedez Contro Sinner Italiano