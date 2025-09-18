Fedez contro Sinner consigliere Bolzano presenta esposto in procura su brano
(Adnkronos) – Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Martucci, ha presentato oggi un esposto in procura a Bolzano contro Fedez per il suo ultimo brano, ritenuto offensivo nei confronti del tennista altoatesino Jannik Sinner, laddove il rapper canta: "L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l'accento di Adolf .
