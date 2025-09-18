Fed taglia tassi di 0,25 punti e li porta tra 4 e 4,25 Powell | Difficile equilibrio tra inflazione e debole mercato del lavoro - VIDEO
Alla decisione l'unico ad opporsi è stato Stephen Miran, fedele di Trump, che voleva un taglio più consistente, di 0,50 punti base. Powell: "La FED mantiene la sua indipendenza" La Federal Reserve (FED) ha deciso di abbassare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, portandoli così da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: taglia - tassi
Messico, la Banca centrale taglia i tassi al 7,75%
La Bce taglia i tassi… eppure i mutui restano alti
La Bce taglia di nuovo i tassi dopo lo stop? Le previsioni
La Fed taglia i tassi e segnala altri tagli nel 2025 - X Vai su X
La Federal Reserve taglia i tassi Usa di 0,25 punti al 4%-4,25% - facebook.com Vai su Facebook
Economia Usa, Fed taglia tassi interesse 25 punti base; Usa, la Fed abbassa i tassi di interesse di 25 punti base; Stati Uniti, la Fed taglia i tassi di 25 punti al 4-4,25%. Attesi altri due ribassi nel 2025.
Economia, la Fed taglia i tassi di 0,25 punti e lascia presagire altre riduzioni - La Federal Reserve, come da attese, ha ridotto di 0,25 punti percentuali tassi di interesse sul dollaro, riconducendo così i suoi ... Da ildiariodellavoro.it
La Fed taglia i tassi dello 0,25% dopo i segnali di rischio dal mercato del lavoro - I recenti dati sul mercato del lavoro successivi alle osservazioni del capo della Fed hanno alimentato queste preoccupazioni: i posti di lavoro sono aumentati di soli 22. Scrive it.investing.com