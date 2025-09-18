Fed taglia tassi di 0,25 punti e lascia presagire altre riduzioni

Il presidente del consiglio della Federal Reserve Jerome Powell La Federal Reserve ha come da attese ridotto di 0,25 punti percentuali tassi di interesse sul dollaro, riconducendo così i suoi rifinanziamenti ad una forchetta del 4%-4,25%. Si tratta del primo taglio dopo una lunga fase di stabilità. La Fed ha anche aggiornato le sue previsioni economiche, che includono anche le attese del direttorio (Fomc) sul futuro dei tassi che esso stesso decide. E queste ultime implicano altre due riduzioni sul 2025, più un altro taglio sul 2026, anno su cui le previsioni dei componenti del direttorio sono molto più differenziate. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Fed taglia tassi di 0,25 punti e lascia presagire altre riduzioni

In questa notizia si parla di: taglia - tassi

Messico, la Banca centrale taglia i tassi al 7,75%

La Bce taglia i tassi… eppure i mutui restano alti

La Bce taglia di nuovo i tassi dopo lo stop? Le previsioni

La Fed taglia i tassi di 25 punti. Passa ancora la linea Powell. La Federal Reserve ha deciso di tagliare il tasso d’interesse di 25 punti base al 4-4,25%. In un contesto di forte tensione e incertezza. Di @scingolo - X Vai su X

La Federal Reserve taglia i tassi Usa di 0,25 punti al 4%-4,25% - facebook.com Vai su Facebook

Fed taglia tassi per la prima volta nel 2025, costo del denaro cala di un quarto di punto; Stati Uniti, la Fed taglia i tassi di 25 punti al 4-4,25%. Attesi altri due ribassi nel 2025; Usa, la Fed abbassa i tassi di interesse di 25 punti base.

La Fed taglia i tassi di 25 punti e alza le stime di Pil 2025-26. «Inflazione resta alta, rischi per lavoro aumentati» - Alla fine non c’è stato il tanto atteso taglio «politico» di mezzo punto percentuale e la Federal Reserve ha optato per un ribasso del costo del denaro di un quarto ... Scrive ilmessaggero.it

La Fed taglia i tassi dello 0,25% dopo aver segnalato rischi dal mercato del lavoro - La Federal Reserve ha abbassato i tassi di interesse dello 0,25% mercoledì per la prima volta in nove mesi e prevede la necessità di altri due tagli dei tassi quest’anno, poiché le pre ... Si legge su it.investing.com