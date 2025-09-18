Fed Powell cede sui tassi Ma il taglio delude Trump
Un taglio da un quarto di punto, la metà di quanto avrebbe voluto il presidente americano Donald Trump. Si tratta della prima sforbiciata al costo del denaro nel corso del 2025 da parte del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che ora ha portato i tassi d'interesse nella forchetta 4-4,25% come ampiamente previsto dal mercato. Il Federal Open Market Committe (il Fomc), l'organismo che prende le decisioni di politica monetaria, con 11 voti a favore e un solo contrario da parte di Stephen Miran che è stato da poco nominato da Trump e avrebbe voluto un ribasso dei tassi di mezzo punto. La decisione, tuttavia, sembra essera la prima di un nuovo ciclo di tagli: in particolare, la Fed prevede di tagliare i tassi di interesse altre due volte per un totale di 50 punti base quest'anno a ottobre e dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
