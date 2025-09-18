Fed abbassa tassi e segnala ulteriori tagli in arrivo
La Federal Reserve ha attuato il suo primo taglio dei tassi del 2025, ampiamente atteso, e ha segnalato che altri due tagli sono in arrivo entro la fine dell’anno, a causa dell’intensificarsi delle preoccupazioni sul mercato del lavoro statunitense, nonostante l’inflazione rimanga elevata. La decisione sui tassi. Il Federal Open Market Committee (FOMC) ha votato mercoledì con 11 voti favorevoli e 1 contrario per ridurre l’intervallo obiettivo del tasso di riferimento al 4%-4,25%, dopo aver mantenuto i tassi invariati per cinque riunioni consecutive quest’anno. Il neo-membro del board Stephen Miran è stato l’unico esponente a votare contro la riduzione di un quarto di punto, proponendo invece un taglio di mezzo punto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
