FC 26 | EA risponde a un grosso problema segnalato dai giocatori

La Closed Beta di EA SPORTS FC 26 ha permesso ai giocatori di provare in anteprima le novità del prossimo capitolo, ma ha anche fatto emergere un problema specifico: la modalità “Be A Goalkeeper” non funziona come dovrebbe. Fortunatamente, la risposta di EA è arrivata in modo rapido e trasparente. I back della community, raccolti direttamente tramite la sezione “Your back”, hanno evidenziato che l’esperienza di gioco del portiere è spesso “incoerente e poco reattiva”. Nello specifico, i giocatori hanno notato un ritardo nelle parate, nelle uscite e in altre animazioni chiave, rendendo frustrante giocare in quel ruolo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26: EA risponde a un grosso problema segnalato dai giocatori

In questa notizia si parla di: risponde - grosso

Firenze chiama, Napoli risponde. Domani al Franchi non sarà una partita qualsiasi: la Fiorentina vuole il colpo grosso, ma il Napoli di Conte arriva con la cazzimma di chi non molla mai. ? Gli azzurri, campioni d’Italia, non hanno l’obbligo ma la voglia di - facebook.com Vai su Facebook

FC 26: EA risponde a un grosso problema segnalato dai giocatori; FC 26 esce su PS4 e Xbox One?; Vuoi giocare prima a EA Sports FC 26? Ecco quale versione devi comprare.

EA Sports FC 26 Web App e Companion App: link download gratis - Il lancio di Web e Companion App dà ufficialmente il via alla nuova stagione calcistica di EA Sports FC 26: ecco come funzionano e dove potete trovarle. Da everyeye.it

EA Sports FC 26: disponibili la Web App e la Companion App per Ultimate Team - Electronic Arts ha reso disponibili la Web App per browser e la Companion App per dispositivi mobili dedicate a EA Sports FC 26, due strumenti gratuiti e fondamentali per la gestione del proprio ... Riporta techgaming.it