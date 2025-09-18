FC 25 SBC Incontri Principali | Le Grandi Sfide della Settimana 18 settembre 2025

È il momento di mettere alla prova le tue abilità con la nuova SBCIncontri Principali”! Completando queste sfide basate sui match più attesi del mondo reale, potrai ottenere pacchetti di alto livello e rafforzare la tua squadra. Hai 7 giorni per portare a termine tutte e quattro le sfide. Le 4 Sfide per i Pacchetti Premio. Arsenal vs Manchester City: Scambia una rosa con valutazione minima 75 e intesa minima 26, che includa almeno 2 giocatori di Arsenal o Manchester City, un minimo di 2 giocatori inglesi, un massimo di 5 nazioni diverse e un minimo di 2 giocatori rari.. Real Madrid vs Espanyol: Scambia una rosa con intesa minima 22, che includa almeno 1 giocatore della LALIGA EA SPORTS, un minimo di 2 giocatori spagnoli, un massimo di 4 club diversi e un minimo di 3 giocatori oro. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

