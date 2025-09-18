Favorivano l’immigrazione clandestina con falsi nulla osta

PIACENZA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito misure cautelari nell’ambito di una vasta indagine su un illecito sistema di” mercimonio” dei nulla osta all’ingresso nel territorio italiano di cittadini extracomunitari attraverso le procedure del Decreto Flussi. Le persone colpite dai provvedimenti sono il titolare di un Centro di Assistenza Fiscale di Piacenza ed un commercialista piacentino, terminali di una rete criminale internazionale volta al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, principalmente di cittadini egiziani. L’indagine è STATA avviata a febbraio 2024, quando un cittadino straniero si è rivolto alla Prefettura di Piacenza, chiedendo se il nulla osta rilasciato per un suo cugino fosse autentico, rappresentando di aver pagato 4. 🔗 Leggi su Ildenaro.it