Fauglia celebra i 260 anni dall’insediamento del granduca Leopoldo

Anche il Comune di Fauglia si appresta a celebrare i 260 anni dallinsediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come granduca di Toscana. La partecipazione al bando emanato dalla Regione lo scorso 12 febbraio si è tradotta, per l’Amministrazione comunale, in un contributo di circa 3650 euro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

