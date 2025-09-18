Fauglia celebra i 260 anni dall’insediamento del granduca Leopoldo
Anche il Comune di Fauglia si appresta a celebrare i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come granduca di Toscana. La partecipazione al bando emanato dalla Regione lo scorso 12 febbraio si è tradotta, per l’Amministrazione comunale, in un contributo di circa 3650 euro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: fauglia - celebra
Fondazione "Madonna del Soccorso" ONLUS - Fauglia - facebook.com Vai su Facebook
Fauglia celebra i 260 anni dall’insediamento del granduca Leopoldo.