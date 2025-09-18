Fatture false ed evasione dell' Iva coinvolto il tiktoker Angelo Napolitano Store
Sequestrati beni mobili e immobili per 5.740.561 euro a una società di Casalnuovo di Napoli che commercia elettrodomestici e telefoni cellulari e al suo amministratore Angelo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: fatture - false
Fatture false, beni confiscati per i Ciaccia interessati alla Civitanovese
I 251 anni della Finanza: "Fatture false per 2 miliardi. Ed evasione per 95 milioni"
«Le fatture false sono diventate i kalashnikov delle mafie moderne»
Napolitano store, scoperta maxi frode: fatture false ed evasione dell'Iva. Sigilli dei finanzieri a beni per 6 milioni tra cui uno yacht #ANSA - X Vai su X
Fatture false per 100 milioni, sequestrate buste di soldi in contanti https://nap.li/Xfi5 - facebook.com Vai su Facebook
Napolitano store, scoperta maxi frode: fatture false ed evasione dell'Iva; Napolitano Store, sequestro da 5 milioni di euro: vendita in nero, truffa sull’Iva e fatture false; Fatture false ed evasione dell'Iva, coinvolto il tiktoker Angelo Napolitano Store.
Fatture false ed evasione dell'Iva, scoperta maxi frode a Napoli - Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato beni mobili e immobili per 5. Secondo ansa.it
Angelo Napolitano, sequestrati 6 milioni di euro all'imprenditore tiktoker: fatture false ed evasione dell'Iva - La guardia di finanza ha sequestrato quasi 6 milioni di euro ad Angelo Napolitano, 47 anni, amministratore della "Am Distribution Srl", società che commercia telefoni cellulari ... Come scrive msn.com