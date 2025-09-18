Tempo di lettura: 4 minuti Nella sala convegni dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù (Fatebenefratelli) di Benevento, mercoledì 17 settembre, si è dato l’avvio all’importante progetto della Neonatologia della stessa struttura sanitaria: “Leggere in TIN”. Lo scopo è quello di esporre ai genitori dei nati prematuri l’importanza della lettura ad alta voce rivolta al proprio bambino, cioè l’importanza dell’esposizione del bambino a suoni dotati di significato per lo sviluppo intellettivo e neuro comportamentale. La nascita prematura, cioè quella che avviene prima delle 37 settimane di gestazione, espone i bambini al rischio di anomalie del neurosviluppo, non solo per gli aspetti motori e sensoriali, ma anche per quelli cognitivi comportamentali e sociali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fatebenefratelli, presentato progetto “Leggere in TIN” per favorire il neurosviluppo dei nati prematuri