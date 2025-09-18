Fate una statua a Politano arbitraggio scandaloso | le reazioni social a City-Napoli
A Manchester la gara si indirizza quasi subito: espulsione di Di Lorenzo al 21' e Napoli in 10 per 70 minuti. Il muro azzurro - privato di De Bruyne, sostituito da Conte dopo il rosso al capitano - crolla dopo 56' con il gol di Haaland. C'è chi critica Di Lorenzo, chi elogia la dedizione di Politano e chi se la prende con il direttore di gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: fate - statua
Non mi fate bestemmiare a giornata quasi conclusa - X Vai su X
Amici dell'Antico Mulino delle Fate. . Fata Gelsomina in Arte & Spettacolo! Una serata piena di magia ed incantesimi "La straordinaria intrepretazione dell'artista Ilaria Matarazzo per fata Gelsomina, con la bellissima modella Rosy Pandolfo . Le storie e i - facebook.com Vai su Facebook
Fate una statua a Politano, arbitraggio scandaloso: le reazioni social a City-Napoli.