Fate una statua a Politano arbitraggio scandaloso | le reazioni social a City-Napoli

A Manchester la gara si indirizza quasi subito: espulsione di Di Lorenzo al 21' e Napoli in 10 per 70 minuti. Il muro azzurro - privato di De Bruyne, sostituito da Conte dopo il rosso al capitano - crolla dopo 56' con il gol di Haaland. C'è chi critica Di Lorenzo, chi elogia la dedizione di Politano e chi se la prende con il direttore di gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

